Mishandelde arbeidsmigrant: ‘In elkaar geslagen omdat ik niet wilde werken’

Nieuwsover­zicht | Jeugd feest door op illegale feesten - Marleen raakte haar benen kwijt tijdens zwanger­schap

3 november Het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus daalt opnieuw. De jeugd feest intussen door op illegale feesten. Recreatieondernemer Peter Gillis is niet rijk genoeg voor de Quote500. En Marleen verloor haar beide onderbenen in de laatste fase van haar zwangerschap. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht.