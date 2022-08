Mishandeling met kokend water: Arriva verdoezelde grof geweld tegen chauffeurs bij gijzeling Bergen op Zoom

Nieuwsover­zicht | Brabant Water roept Brabanders op korter te douchen - Aziatische hoornaar is een blijvertje

Er is onduidelijkheid over de arrestatie van Martien R. Werd er op zijn gepantserde auto geschoten of niet? Het OM gaat daarom op zoek naar het voertuig. Verder zijn er aanhoudingen voor de brandstichting van een monumentale boom, zijn er zorgen over de droogte en biedt PostNL alle postbezorgers een vast contract aan. En het was een warme en zonovergoten dag. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

3 augustus