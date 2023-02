Mishandelingen en vechters zorgen voor drukke carnaval bij politie: ‘Maar geen grote ordeverstoringen’

Meerdere incidenten in Brabant zorgden voor een drukke carnavalsperiode bij de politie. Onder meer in Prinsenbeek, Kaatsheuvel, Tilburg en Breda vonden (zware) mishandelingen plaats. In Rijen waren meer dan twintig mensen betrokken bij een vechtpartij, in Schijndel liep een man met een mes rond tussen de feestgangers en in Eindhoven waren racistische teksten te zien. Maar: ,,Echt grote ordeverstoringen waren er niet.”

,,In onze beleving was het een drukke carnaval met her en der een opstootje zoals een mishandeling of openlijk geweld”, zegt een woordvoerder van de politie in Oost-Brabant. ,,Zoals we dat eigenlijk altijd wel zien. Echt grote ordeverstoringen hebben zich gelukkig niet voorgedaan.” Precieze cijfers kan hij niet geven.

In West-Brabant vonden ook de nodige incidenten plaats, zoals een grote vechtpartij in Rijen. Daarbij waren zo’n vijfentwintig mensen betrokken. De politie heeft twee mannen van 19 en 25 aangehouden. Er raakte meerdere mensen gewond. Verder waren er voor flink wat incidenten aanhoudingen in Tilburg en Breda. Het ging onder meer om een uit de hand gelopen ruzie tussen een koppel en een man die met kroegpersoneel wilde vechten en een agent schopte.

Bij een cafetaria in Bergen op Zoom werd een tiener mishandeld door vier jongeren van 12, 14, 15 en 17. Tijdens de carnaval in Prinsenbeek sloeg een man de tanden uit de mond van een vrouw (53). Een woordvoerder van deze politieregio geeft aan dat het niet mogelijk is om uit te pluizen hoeveel bekeuringen er zijn uitgeschreven in verband met carnavalsgerelateerde incidenten.

Bij een carnavalsfeest in Kaatsheuvel werd een man (50) tot bloedens toe geslagen. Hij liep meerdere breuken in zijn gezicht op. ,,Dit incident gebeurde in enkele minuten”, liet de café-eigenaar weten in een reactie. ,,Jammer dat het is gebeurd, want het feest is op dit incident na goed verlopen.”

In Uden werd een vrouw die een ruzie wilde sussen in haar vinger gebeten. Een 16-jarige jongen werd op de laatste avond van carnaval door een groep mishandeld nabij een feestcentrum in Diessen. Beelden werden gepubliceerd op filmpjessite Dumpert. Te zien is dat hij geslagen en geschopt wordt, onder meer op zijn hoofd.

Vleesmes

Naast dergelijke geweldsincidenten waren agenten verder nog druk met onder meer een man die met een vleesmes tussen carnavalsvierders in Schijndel liep en met een dronken feestganger in Waalre die in de sloot viel. Tot slot projecteerden gemaskerde mannen van White Lives Matter (WLM) met carnaval racistische leuzen als ‘Houd Lampegat blank’ op het stadhuis in Eindhoven.

Bekijk hieronder de beelden van de racistische teksten op het stadhuis in Eindhoven.