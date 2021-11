Mocht Forum-lijsttrekker wel reclame maken in de lucht? Vlucht was mogelijk illegaal

Net gerenoveer­de basis­school verwoest tijdens rellen in Roosendaal: 'Dan mag je weer opnieuw beginnen’

In OBS De Gezellehoek in Roosendaal brak zondagavond brand uit. Minstens een klaslokaal is volledig verwoest, vermoedelijk door een vuurwerkbom. Het schoolgebouw, dat recent is gerenoveerd, is daardoor momenteel onbruikbaar: ‘Dan mag je weer opnieuw beginnen’.

