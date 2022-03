Moeder (22) verliest twee kinderen bij ongeluk in Chaam: ‘Bij zo'n heftige gebeurtenis overdekt trauma vaak eerst de rouw’

VIDEO Efteling opent nieuw sprookje Wonderland: ‘Even weg uit de realiteit’

KAATSHEUVEL - ,,Gewoon even echt iets luchtigs, grappigs en vrolijks.” Zo moeten we volgens directeur Fons Jurgens het nieuwe sprookje van de Efteling zien. Niet te serieus, gewoon leuk. Punt. Want stap je in Wonderland, dan stap je in een bubbel van kleur, muziek en gekkigheid. Een maf verjaardagsfeest dat elke dag, de hele dag wordt gevierd.

28 maart