Moeder (91) van Wilhelmien ligt op sterven, laatste uitzicht is een bouwcontainer pal voor het raam

Amerika-ken­ner: ‘Je zou het zelfs een soort burgeroor­log kunnen noemen’

7 januari Hebben we eigenlijk te maken met een soort tweede burgeroorlog in Amerika, vraagt Amerika-kenner Victor Vlam uit Eindhoven zich af. De bestorming van het Capitool in Washington door Trump-aanhangers wekt in ieder geval afgrijzen op onder Amerikanen die in de regio wonen.