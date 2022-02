Moeder Chantal durfde niet te kijken: ‘Ik vraag me af of Lindsay het zelf al wel beseft’

Welkom in het Brabant van 2050: met 3 miljoen zielen, banen zat én een directe verbinding met New York

DEN BOSCH - Het wordt hoe langer hoe drukker in Brabant. Met zo rond 2050 wel 3 miljoen inwoners. Waar moeten al die nieuwe - en oude - Brabanders gaan wonen en werken? En hoe gaan we ons verplaatsen? Een blik op onze toekomst. Over vliegen van Breda naar Budel, supersteden Eindhoven en Tilburg, de strijd om kenniswerkers en huizen van LEGO.

