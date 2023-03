Moeder en kind raken gewond bij botsing op de Grotebaan in Landhorst

Wéér onderzoek naar vrachtwa­gen­ver­bod in Waal­re-dorp? ‘We hoeven het alleen maar uit te voeren’

WAALRE - Nóg meer onderzoek naar een vrachtwagenverbod in Waalre-dorp? Volgens wethouder Peet Van de Loo is het nodig om te zorgen dat het verbod juridisch dicht is getimmerd, maar het leidt tot wrevel bij twee fracties in de gemeenteraad.