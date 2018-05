Moeder sluit per ongeluk eigen kind op in auto in Waalwijk

Aanhouding medewer­kers voor kluisjes­roof is morele klap voor Bredaas beveili­gings­be­drijf EBN

1 mei BREDA - De aanhouding van twee medewerkers die geholpen zouden hebben bij de spectaculaire kluiskraak in de Oudenbossche Rabobank op 3 maart, is een morele klap voor EBN Veiligheidsdienst in Breda.