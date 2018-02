Moeder vreest voor blijvend letsel zoon (21) na ongeluk met doorrijder: 'Zijn geheugen is weg'

Verhoor Jos van Son woensdag verder: 'Hij wil alle medewerking verlenen aan het onderzoek'

8:42 DEN BOSCH/ROSMALEN - De dinsdag aangehouden oud-wethouder Jos van Son ontkent in alle toonaarden dat hij vorig jaar vertrouwelijke informatie over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch naar het Brabants Dagblad heeft gelekt. Volgens de 64-jarige Rosmalenaar is hij absoluut niet verantwoordelijk voor het lek, maar is er sprake van een heksenjacht op zijn persoon. Deze woensdag wordt Van Son opnieuw verhoord.