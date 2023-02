Moerdijk wil samenhang in cultuurbeleid en dat kost 100.000 euro per jaar

Er zijn meer dan vijftig clubs die zich binnen de gemeente op de een of andere manier bezig houden met cultuur, maar enige samenhang ontbreekt. Daarom moet er allereerst een notitie komen die richting geeft aan iedereen die met cultuur bezig is.

,,We koesteren ons cultureel erfgoed en ons verenigingsleven’’, schrijven burgemeester en wethouders in een brief waarin ze de gemeenteraad om financieel akkoord vragen. ,,De komende vier jaar komt er wat ons betreft een breed cultuurbeleid dat gericht is op de eigen inwoners en dat een link heeft met toerisme. We willen ook bekijken hoe we ons erfgoed verder kunnen ontwikkelen.”