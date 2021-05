'Moet ik oe op oewen bakkes stompen?' Klanten blij met arrestatie klus-oplichter, ook al duurde het lang

Buiten klussen en tuinieren: NL Doet durft het weer aan

28 mei De overwoekerde, historische moestuin van het ‘rode nonnenklooster’ in Velp wordt zaterdag door een tiental mensen in ere hersteld. En bezoekers van hospice De Cocon in Sint Anthonis kunnen straks hun fietsen droog plaatsen in de overdekte fietsenstalling die vijf vrijwilligers in elkaar gaan zetten.