Moet je de weg op? Pas op, het kan deze ochtend glad zijn

De otter is bezig aan een opmars, bereikt hij dit jaar ein-de-lijk de Biesbosch?

9 januari Is 2021 het jaar dat de otter ein-de-lijk zijn opwachting maakt in de Biesbosch? Het dier is bezig met een opmars in Nederland en wordt door bezoekers steeds vaker gespot, maar hard bewijs ontbreekt nog. ,,Zonder de otter is de Biesbosch eigenlijk niet compleet.’’