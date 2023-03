Moet je zien! Dit is het kleinste stekkie dat nu te koop staat in Den Bosch

indebuurt.nlEen droomhuis hoeft natuurlijk helemaal niet groot en duur te zijn. Misschien word jij juist heel blij van een ministekkie. Bijvoorbeeld deze studio van 33 vierkante meter aan het Paleiskwartier. Het is het kleinste (maar niet het goedkoopste) stulpje dat nu te koop staat in Den Bosch.

De studio vind je aan de Spiegeltuin 106 in Den Bosch en het staat nu twee maanden te koop. En niet zomaar, de studio van 33 vierkante meter staat namelijk te koop ‘in verhuurde staat met lopend huurcontract’. Dat betekent dat de studio meer een investering is en niet jouw toekomstige woonplek. Er wonen nu namelijk nog huurders in het stulpje, dus je kunt er zelf nog niet intrekken. In ieder geval niet gelijk. Mochten de huurders vertrekken, kan het wel natuurlijk.

De studio heeft geen losse slaapkamer. Wie goed naar de foto’s kijkt, ziet dat het bed achter de bank verstopt is.

Let’s talk numbers

De studio staat te koop voor 247.500 euro en dat komt neer op een gemiddelde van 7.500 euro per vierkante meter. Dat is flink meer dan het gemiddelde op het Paleiskwartier. De gemiddelde prijs per vierkante meter is namelijk 4.960 euro in deze wijk.

