Mogelijk acht dagen op rij boven de 30 graden in Brabant, ‘Erg bijzonder voor augustus’

Als de voorspellingen uitkomen, dan kan het in Brabant deze en komende week de temperatuur acht dagen op rij 30 graden of warmer worden. Dat is in deze provincie erg bijzonder, aldus Diana Woei van Weerplaza.

Zo werd het gisteren in Eindhoven al 30 graden. Op de weersite worden tot en met woensdag maximumtemperaturen van 30 graden of meer verwacht. Vrijdag en zaterdag wordt het dan zelfs rond de 35 graden en de dagen erna enkele graden minder. In het oosten, bijvoorbeeld Eindhoven, liggen de verwachte temperaturen daarbij net iets hoger dan in het west van de provincie.

Het Rode Kruis roept mensen op extra goed op elkaar te letten en het RIVM en Rijkswaterstaat hebben hun hitteprotocollen in werking gesteld.

2018 en 2019

Vorig jaar kende augustus ook een hete periode: van 22 tot 28 augustus. In die periode steeg het kwik vijf dagen achter elkaar boven de 30 graden. Volgens Woei is het doorgaans in juli heter dan in augustus, maar dit jaar wordt het waarschijnlijk andersom met de voorspelde hittegolf. De jaren 2018 en 2019 kenden diverse dagen boven de 30 graden, maar het ging om minder dan acht dagen op een rij.

Per regio

De duur van een hittegolf kan per regio flink verschillen. Zo kende het Limburgse Arcen in 2003 in augustus een periode van 12 dagen achter elkaar met temperaturen boven de 30 graden. In de zomer van 1976 telde Eindhoven in de periode eind juni-begin juli negen tropische dagen achter elkaar.