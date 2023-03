Mogelijk dreigende situatie bij Koning Willem I College in Den Bosch, politie massaal aanwezig

Vierde klasse B METO heeft de smaak te pakken: ‘Komen nu twee lastige derby's aan’

Na overwinningen op BSC en NSV heeft METO ook tegen hekkensluiter DIOZ met 3-0 de volle buit binnen gehaald. Door deze resultaten is de formatie van Ronald Broos geklommen van de voorlaatste naar de negende plaats op de ranglijst. Het ontlopen van de nacompetitie is hiermee nog lang niet gerealiseerd, maar een veilige achtste plaats, wat begin februari nog onwaarschijnlijk leek, is nu wel in zicht voor de club uit Hoogerheide.