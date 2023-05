Mogelijk schot gelost in Den Bosch, onderzoek loopt nog

Vierde divisie Moerse Boys incasseert weer een domper buiten Klein-Zun­dert: ‘Was bij rust eigenlijk al gespeeld’

Het is geen gelukkig huwelijk tussen Moerse Boys en wedstrijden buiten het eigen dorp. Ook in Wijchen bleek dat weer. Nu de ploeg de laatste weken eindelijk de goede vorm gevonden leek te hebben, was er goede hoop op een resultaat bij AWC. Het werd echter een kansloze 6-3 nederlaag.