Monsterfiles op Brabantse snelwegen door boerenprotesten: ‘We laten ons niet tegenhouden’

Een woordvoerder van de ANWB meldt dat vooral de A27 van Breda naar Utrecht rond 08.15 uur erg druk is, met een totale extra reistijd van 70 minuten. Ook op de A50 van Eindhoven naar Arnhem staat het vast. Daar doe je 80 minuten langer over het traject. Op de A16 tussen Breda en Rotterdam staat 14 kilometer file.

Op de brommer

Rond zonsopkomst verzamelden de eerste boeren zich op verschillende plekken in de provincie. Bij chauffeurscafé De Ketting in Boxtel stonden om 05.15 al vele tientallen boeren. Onder hen zijn veel jonge boeren. ,,De maat is echt vol, nu”, zeggen een paar van hen. Sommige jongeren komen op een brommertje: ,,De baas heeft de tractor nodig voor het werk. ik rij wel met anderen mee”, legt een van hen uit.

Volledig scherm De eerste Brabantse boeren vertrokken al vroeg richting Stroe. © Bart Meesters

Na een kop koffie is het sein daar. ,,Stan van de organisatie is al in Rooi.. Hup, karren met die bakken”, zegt een woordvoerder. En toeterend en wel vertrekt de stoet richting Schijndel en Rooi. Daar, vlakbij de Randweg, stroopt het enorm op met het verkeer. Ze willen nu via de A50 naar Stroe rijden en andere groepen tractoren sluiten aan.

Op de terugweg naar Schijndel komt er nog een groep laatkomers vanuit de regio Boxtel voorbij. Om ook aan te sluiten bij de groeiende colonne tractoren. Met een volle tank, en dat is zeker een liter of 400, hebben de meeste geen schrik dat ze op en neer leeg rijden. ,,Moet te doen zijn. Zeker als er niks achter hangt”, zegt een van de jonge boeren. Zelfs mestwagens van verschillende bedrijven rijden achter de stoet aan.

Volledig scherm Trekkers rijden bij Ravestein de A50 op. © Meesters Multi Media

Volledig scherm Boeren op de A50 © Meesters Multi Media

‘Moet via snelweg’

De politie heeft aangekondigd op te treden tegen trekkers op de snelweg, maar boeren willen zich niet tegen laten houden. Volgens Kees Hanse, actieleider vanuit Zeeland gaan ze met 1200 voertuigen vanuit Steenbergen de snelweg op. “Men probeert ons tegen te houden maar dat gaat niet werken. Dit kan niet door de dorpjes. Het is de enige manier om te komen waar we moeten komen, dat moet via de snelweg.”

Volledig scherm Honderden boeren vertrekken vanuit Schaijk © Marcofotografie

In Schaijk stonden rond 6.00 uur 's ochtends zo'n vierhonderd boeren klaar voor vertrek. Hun trekkers parkeerden ze in het met dauw bedekte weiland, klaar voor de tocht naar het boerenprotest in het Gelderse Stroe. Er hangt een sfeer van opwinding, als voor een dagje uit. Het werk op de boerderij gaat ook op een dag vol protesten gewoon door, is in onderstaand filmpje te zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Kijk dan, dit is toch prachtig”, zegt Marcel Rijkers uit Landhorst. De boer wijst naar de honderden tractoren met zwaailampen op het dak. Sommige voertuigen zijn voorzien van protestborden: ‘Wij zullen niet vertrekken door Haagse gekken’, ‘Natuur is niet gebaat bij boerenhaat’, ‘Zonder boer in dit land geen goedkope boodschappen in uw mand’.

#trotsopdeboer

De tekst die het vaakst terugkomt: #trotsopdeboer. ,,En zo is het. Ik sta hier voor de sector die ze kapot proberen te maken”, zegt Rijkers. Door het Brabantse beleid om de stikstofuitstoot terug te dringen, stopte hij in 2019 al als melkveehouder. Zonder opvolging was het voor hem niet rendabel om anderhalve ton in een schoner stalsysteem te steken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rijkers gaat nu als akkerbouwer door het leven. En als ‘strijder’ van de meest fanatieke actiegroep Farmers Defence Force. Hij draagt het logo met de gekruiste rieken trots op zijn borst. De boer kijkt nog eens rond. Veel jeugd ziet hij. ,,Vader is thuis aan het werk zodat het doorgaat op de boerderij, de jeugd gaat naar Stroe. Ik ook. Wanneer vandaag geslaagd is? Als het kabinet valt. Ik zie vandaag als een aftrap om dat voor elkaar te krijgen. Dit is het teken aan Den Haag: nu is het klaar.”

Volledig scherm Boeren rijden vandaag naar Stroe. © Meesters Multi Media

Terwijl Rijkers het woord voert, worden achter hem in de stal gewoon de geiten gemolken. De stoet trekkers komt rond 6.30 uur in beweging. Ze willen bij Ravenstein de A50 op om zich daar aan te sluiten bij de boeren die al onderweg zijn. De politie houdt in Schaijk al een oogje in het zeil en zal de groep begeleiden.

Uit een half open vrachtwagen vol muziekboxen klinkt het protestlied van Meuk, op een melodie van Bon Jovi: ‘Die stadse lui lijken niet te weten, woohoo zonder boer geen vreten’.

A2 richting Eindhoven

Ook Limburgse boeren vertrokken vroeg vanuit Nederweert. Onder begeleiding van de politie reden de boeren de A2 richting Eindhoven op. Het zou gaan om ruim 70 tractoren en vrachtwagens. Die stoet zorgde rond 6.30 voor de eerste file bij knooppunt Ekkersweijer.

Volledig scherm Boeren gewapend met borden en spandoeken vertrekken richting Stroe. © BD

Rijkswaterstaat waarschuwde dinsdag al voor de ochtendspits van deze woensdag. Die kan door het boerenprotest zeer zwaar worden. Wie kan thuiswerken, doet hier verstandig aan, was de waarschuwing.

Lang niet alle Brabantse boeren doen mee met de rit richting Stroe. Sommigen kiezen ervoor om hun tractor langs de weg te zetten met een spandoek erop. Dat gebeurt bijvoorbeeld op het viaduct boven de A2 ter hoogte van het provinciehuis.

Volledig scherm Sommige boeren hebben hun trekker langs de weg geparkeerd. © Meesters Multi Media

Volledig scherm Boeren op het viaduct boven de A2. © Meesters Multi Media

Waarom protesteren de boeren? Veel boeren laten woensdag van zich horen als protest tegen de stikstofmaatregelen die het kabinet anderhalve week geleden presenteerde. Daarin staat dat de komende tijd veel boerenbedrijven moeten verdwijnen, vooral in regio's vlakbij natuurgebieden. Het stikstof dat zij uitstoten, tast de natuurgebieden teveel aan. Naast de Peel in Zuidoost-Brabant is ook de Veluwe een plek waar boeren te maken krijgen met de gevolgen. Misschien nog wel het meest in Stroe, zo zeggen de boeren. Vandaar dat daar deze woensdag gedemonstreerd wordt, onder meer met sprekers en een soort festival. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas liet eerder weten zo'n 20.000 tot 30.000 mensen te verwachten, van wie ook een groot aantal per bus komt. Het duurt van 12.00 uur tot 15.00 uur. De kans is groot dat veel boeren na die tijd weer terugkeren, wat waarschijnlijk ook een zeer drukke avondspits tot gevolg heeft.

Volledig scherm Boeren verzamelen zich op verschillende plekken © Meesters Multi Media



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.