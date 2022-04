Monsterwesp duikt weer op in Brabant

De Aziatische hoornaar, ook wel ‘monsterwesp’ genoemd is dit jaar weer in Brabant gesignaleerd. Het insect is bijna twee keer zo groot als een normale wesp. Volgens platform Stop invasieve exoten is de Aziatische hoornaar naast onze provincie ook gespot in Zeeland, Zuid-Holland en Limburg.

De Aziatische hoornaar eet veel honingbijen, wilde bijen en andere insecten en is om die reden in 2016 op de zogeheten Unielijst geplaatst. Dat is een lijst met inmiddels 66 soorten planten en dieren die in de hele Europese Unie moeten worden aangepakt. Die aanpak houdt onder meer in dat vestiging en verspreiding moet worden voorkomen.

Agressief zijn ze niet, maar wanneer er Aziatische hoornaars als een soort mini-helikopters door je huis brommen, ben je wèl op je hoede. Eindhovenaar Ralph van Heerbeek kan er over mee praten. Hoe zeldzaam de wespen hier ook zijn, vorig jaar augustus vlogen ze zijn keuken in en uit. ,,Als ze steken, schijnt het pijnlijker te zijn dan een gewone wespensteek. Omdat hun angels dieper je huid in gaan.”

Ralph van Heerbeek op zijn balkon bij de keuken waar de Aziatische Hoornaars de afgelopen weken in en uit vliegen.

Koninginnen

Stichting platform Stop invasieve exoten roept iedereen op om alert te zijn op deze grote, bijna geheel zwarte wesp, er een foto van te maken en een melding in te dienen bij Waarneming.nl. ,,De exemplaren die nu rondvliegen zijn koninginnen die eind vorig jaar uitgevlogen en bevrucht zijn, de winter hebben overleefd en een nest aan het bouwen zijn. Elke koningin die nu gevangen wordt, scheelt dus een nest in de zomer,” aldus Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform.

Aziatische hoornaar gespot, en dan? Als het lukt, kun je een foto maken van het beest. Zo kunnen experts later met zekerheid zeggen of het om deze specifieke hoornaar ging. De foto en locatie kunnen worden doorgegeven op Waarneming.nl en bij het Eis, het kenniscentrum insecten.

Om te zorgen dat deze invasieve exoot zich hier niet verder verspreidt, is het belangrijk dat de nesten snel opgespoord en vernietigd worden. Daarbij spelen burgers een essentiële rol, want zonder waarnemingen kunnen de NVWA en de provincies niet in actie komen.

In Nederland is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor de opsporing van Aziatische hoornaars, en is de provincie verantwoordelijk voor de bestrijding. In 2017 is de Aziatische hoornaar voor het eerst in Nederland gezien.

Brabanders vangen hoornaars Imker Gijs Boelens zag de ‘grote wesp’ bijna twee jaar geleden al rond vliegen tussen zijn bijen en sloeg hem dood. Een goede zet, vond boswachter Mari de Bijl, naar wie Boelens het exotische insect bracht. ,,Dit is een ongewenste soort die absoluut verwijderd moet worden.” Al is het nog beter om de hoornaar eerst te achtervolgen tot het nest. ,,Ik zag hem vliegen en heb hem naar Mari gebracht”, zei Boelens. Dood, want de Aziatische hoornaar heeft volgens natuurliefhebbers niets te zoeken in ons land. Ze leven niet - zoals bijen en wespen - van zoetigheid, maar hebben het juist op hun kleinere familieleden gemunt. Vooral honingbijen staan op het menu van de hoornaar. Aangezien het in Nederland al niet zo goed gaat met de bij, leeft de angst dat een verdere opmars van de Aziatische hoornaar schadelijk kan zijn voor de biodiversiteit. Hij is sinds 2017 al op meerdere plekken in ons land gespot. De eerste zijn waarschijnlijk door de handel per ongeluk in Europa aangekomen, en inmiddels voelen de Aziatische insecten zich hier als een vis in het water en trekken ze steeds verder het land in.