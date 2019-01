Mooi ís die tijd, kan Corry Konings beter zingen

Met het groene servetje waarmee ze zojuist nog de saus van de kippentournedos uit haar mondhoeken veegde, kun je ook heel goed wapperen. De 76-jarige Mien Lips heeft haar armen in de lucht: ‘Ik krijg een heel apart gevoel van binnen’, zingt ze mee in de zaal van de Kaasboerin in het Belgische Mol, een meter of tweehonderd over de grens. ‘Als jij me aankijkt, lieve schat’. Wat moet ik zonder jou beginnen? Hoor jij het bonzen van mijn hart?’