Mooi moederdagcadeau gekregen? Stuur ‘m dan hier in

Nieuwsover­zicht | Brabantse ziekenhui­zen zetten eigen prikloca­ties op - Nep-drugsbusje van politie massaal genegeerd

7 mei Het Amphia en het Bravis ziekenhuis gaan meedraaien in een landelijk vaccinatienetwerk. De ziekenhuizen moeten samen een miljoen coronaprikken per week gaan zetten bij jongere mensen. Een nep-drugsbusje dat een maand lang door Brabant reed, is bijna niemand opgevallen. Slechts één man belde de politie. De slachtoffers van de fatale brand in Werkendam zijn geïdentificeerd, het gaat om drie mannen van 21, 31 en 53 jaar uit Litouwen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.