Mookse carnavalsprins die in Katwijk woont, zorgt voor verbroedering op de brug

Anne-Fay heeft een zwarte moeder, maar háár huid is wit: ‘Wie mij niet kent, ziet witte vrouw zich iets toe-eigenen’

ROSMALEN - Anne-Fay Kops (34) - zelf wit - dook in haar zwarte familiegeschiedenis en legde de route van haar Surinaamse voorouders af in een zoektocht naar zichzelf. Donderdag 2 maart staat ze in Perron-3 in Rosmalen.