Moordzaak Heidy Goedhart: justitie legt zich neer bij vrijspraak Wim S.

Het gerechtshof in Den Haag sprak Wim S. op 16 februari vrij van de moord op zijn vrouw Heidy Goedhart. De Kaatsheuvelse werd op 19 december 2010 dood gevonden in de tuin van haar woning. Politie en justitie zagen Wim S. al snel als verdachte, maar de rechtbank liet hem na korte tijd vrij wegens gebrek aan bewijs. Via een omvangrijke undercoveroperatie werd S. jaren later toch nog tot een bekentenis gebracht, maar meteen na zijn arrestatie liet de naar Udenhout verhuisde S. weten dat die bekentenis vals was.