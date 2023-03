Motorrijder botst achterop auto in Roosendaal en raakt gewond

Brabantse kiezer geeft duidelijk signaal: ‘Het moet anders’

DEN BOSCH - Niet langer de grootste van Brabant, het is even wennen voor de VVD. Maar van al te grote treurnis, zoals bij het CDA, is geen sprake bij de liberalen. ,,Dit is de uitslag en daar moeten wij en de inwoners van Brabant het mee doen.”