Motorrijder botst tegen zijkant van auto in Oss en raakt gewond

Hadewig luncht woensdag met de koning: ‘Stel je voor dat ik kristallen glazen kapot laat vallen’

SINT MICHIELSGESTEL - Geeft ze de koning haar rechterhand of toch de linker? Met die vraag loopt Hadewig van der Mee uit Sint-Michielsgestel rond, sinds ze is uitgenodigd voor een lunch, woensdag op Paleis Huis ten Bosch. Samen met 99 andere bijzondere Nederlanders. Uiteraard is ze ‘zeer vereerd'.