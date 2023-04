Motorrijder gewond bij crossongeluk in Haps

For Mineur laat bomvolle zaal nadenken over kiosk in Heesch

HEESCH - Nu moet Heesch maar eens een kiosk krijgen. Dat vindt For Mineur. Het jubilerende cabaret slingerde de boodschap op Koningsdag een werkelijk bomvol dorpshuis De Pas in. En gaf Heesch zo nieuwe stof om over te praten.