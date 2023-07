Motorrijder gewond nadat auto achterop hem botst in Heesch

Kinderen leggen sterfgeval moeder in Roosen­daals verpleeg­huis voor aan Europees Hof

DEN HAAG/ROOSENDAAL - Een Roosendaalse broer en zus stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg na het overlijden van hun moeder in een verpleeghuis van zorginstelling Groenhuysen in Roosendaal.