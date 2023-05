Motorrijder uit Oss overleden bij ongeval in Oijen

Ad Ballon moet tegen zijn zin in stoppen: ‘Ballonva­ren is iets magisch’

BREDA – Nog even en een icoon in de Nederlandse ballonluchtvaart houdt ermee op. Noodgedwongen, want Bredanaar Ad ‘Ballon’ Haarhuis wordt 70 en dan mag hij volgens Europese regelgeving niet meer als commercieel ballonvaarder de lucht in.