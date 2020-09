Motorrijders die A16 onveilig maakten opgepakt, politie heeft derde verdachte op de radar

De twintigers werden woensdagochtend om 6.00 uur in hun woning en op straat aangehouden, meldt de politie. Hun rijbewijzen zijn ingenomen. De politie denkt twee van de drie vermoedelijke bestuurders van de motoren, die het op de A16 van Breda naar Rotterdam, hiermee te pakken te hebben. De identiteit van de mogelijke derde verdachte is eveneens bekend bij de autoriteiten. De politie heeft hem gevraagd zich te melden op het bureau.

Onderzoek

De verdachten zijn opgespoord na een onderzoek van Team Verkeer, in samenwerking met Team Digitale Opsporing. De tenlastelegging is onder andere gebaseerd op de snelheden die motorrijders reden.

Uit onderzoek is gebleken dat de drie motorrijders ongeveer 270 kilometer per uur hebben gereden. Zij legden 75 meter per seconde af. Ook wees het onderzoek uit dat ze met ruim 260 kilometer per uur het overige verkeer rechts inhaalden en met ruim 190 kilometer per uur tussen twee voertuigen door reden.