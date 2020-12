Mountainbike gekocht? Dan kan je op deze parcours in Brabant helemaal los

Allereerst een korte uitleg over de MTB-parcoursen: de meeste routes zijn aangeduid met een standaardbebording. Dat is een gekleurd driehoekje met de punt omhoog en daaronder twee bolletjes. In tegenstelling tot een aantal routes in het buitenland, zegt de kleur in Nederland niets over de moeilijkheid van de route. Omdat we leven in een klein land, liggen de routes vaak dicht bij elkaar. De verschillende kleuren worden gebruikt om routes van elkaar te onderscheiden.