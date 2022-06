Musa Özdemir van restaurant Semra: ‘Turks eten is meer dan een shoarma of kapsalon’

Musa Özdemir (56) kwam als gastarbeider in 1992 naar Nederland om te gaan werken bij het toenmalige Plukon in Boxmeer en later in de textielfabriek van Strijbosch in Cuijk. Zijn jeugd bracht hij door in Kars, in het oosten van Turkije, dicht bij de Russische grens. Later ontmoette hij Semra via een goede vriend. Ze was ook afkomstig uit zijn geboortedorp. Ze trouwden in Cuijk en kregen twee kinderen, Onur (nu 23) en Siyar (19).