Museum en Stadsarchief presenteren Oss in nieuwe digitale scheurkalender

OSS - Overal in Oss kom je ossen tegen. Herken jij de ossen op de foto’s? Weet jij wat het Osje van Verdienste is? Creatieve opdracht: je gaat een Kinderosje ontwerpen. Aan wie zou je dat geven? Het zijn voorbeelden van vragen en opdrachten uit de nieuwe digitale scheurkalender over Oss.

Ook de Romeinen in de regio komen aan bod. Zo heeft Ossenaar Dennis Beelen een stop motion filmpje gemaakt over de veldslag van Julius Caesar bij Maren-Kessel in Lego. En onder immaterieel erfgoed brengen Pap en Pudding het lied Blijen Ossenaar ten gehore.

Met de digitale scheurkalender kunnen leraren in het basisonderwijs de kinderen in de klas voortaan laten ‘cultuursnacken’. ,,Docenten kunnen met deze kalender snel met hun klas aan de slag met erfgoed en kunst”, zegt Janneke van Wolfswinkel, educator bij Museum Jan Cunen.

Ontwikkeld door Museum Jan Cunen en Stadsarchief Oss

De digitale kalender Welkom in Oss is ontwikkeld door het museum en Stadsarchief Oss, bedoeld voor groep 6 tot en met 8 op scholen in de gemeente Oss en gaat over kunst en erfgoed. Het online project is maandag gepresenteerd tijdens de onderwijsbijeenkomst van OKVO (Osse Kunstinstellingen voor het Onderwijs) in Museum Jan Cunen.

De digitale scheurkalender is gratis en eenvoudig toegankelijk via het digitale schoolbord. Er horen kant-en-klare lesactiviteiten bij die geen extra voorbereiding vragen.

Het concept is bedacht door het Kröller-Müller Museum. Dat won er in 2019 een internationale prijs voor museumeducatie mee. In coronatijd hebben Museum Jan Cunen en Stadsarchief gewerkt aan een Osse variant. Deze is getest en aangepast en nu klaar voor gebruik.

Op zoek naar mogelijkheden

Martine Eerelman, erfgoedspecialist bij Stadsarchief Oss: ,,We hebben gezamenlijk twaalf interessante thema’s bedacht, waaronder oorlog, archeologie en religie. Over deze onderwerpen hebben we ook uitgebreide projecten voor het onderwijs, maar we horen regelmatig dat docenten op zoek zijn naar mogelijkheden om kort in de klas met kunst en cultuur bezig te zijn, zonder dat ze eerst hele handleidingen hoeven te lezen. Deze online kalender is een mooie aanvulling.”

Behalve het onderwijs kan iedereen een kijkje nemen in de kalender. Hij staat online op: digitalescheurkalender.com Inloggen kan met het wachtwoord: Oss. De digitale scheurkalender is mede mogelijk gemaakt door het Kickstart Fonds.

Volledig scherm De digitale scheurkalender voor het basisonderwijs is gepresenteerd in Jan Cunen op een bijeenkomst van OKVO, Osse Kunstinstellingen voor het Onderwijs. © OKVO

Volledig scherm Het voorblad van de kalender. © Stadsarchief Oss