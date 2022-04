Muziekfestival Roadburn trekt internationaal publiek: 'Het is een grote familie’

De gerechten uit de keukens van Sanae, Maxima en Hussam die in Helmond mensen bij elkaar brengen

HELMOND - Een groep jonge vrijwilligers kookte woensdagavond verspreid over verschillende keukens in Helmond en omgeving een diner voor meer dan 200 mensen. De iftar-maaltijd die gedurende de ramadan wordt genuttigd na zonsondergang, bracht ditmaal mensen van allerlei afkomst bijeen. Dat kan voedsel doen, leert een kijkje in een van de keukens.

19:30