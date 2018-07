N264 tussen Uden en St. Hubert dicht door ongeval tussen auto en busje

Brabants echtpaar aangeval­len door rottwei­lers: 'Het zijn moordmachi­nes'

6:31 TILBURG -Joop van Meer en zijn vrouw Irmgard van Himbergen uit Tilburg waren deze week op vakantie in Groningen om samen te wandelen. Dat deden zij, zoals wel vaker, door dorpen en natuur. In het dorpje Nieuw Beerta nam hun wandelvakantie een gruwelijke wending, toen zij werden aangevallen door twee rottweilers. Enige tijd later werd op dezelfde plek ook een hondenpsycholoog ernstig verwond door de honden.