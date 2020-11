Na 35 jaar nieuw leven voor ‘ABBA-plaat’ van zangeressen Bonnie en José

De kiem voor de ABBA-plaat van Bonnie St. Claire en José Hoebee is gelegd tijdens een wintersportvakantie met hun echtgenoten in Oostenrijk. ,,We zaten in een gezellig pensionnetje. Op een gegeven moment zongen wij ‘The Way Old Friends Do’, een liedje van ABBA. Gewoon leuk, het was helemaal niet de bedoeling om er verder iets mee te doen”, zegt Hoebee, die eerder roem vergaarde met het trio Luv’. ,,Mijn man zei: ‘Jullie stemmen kleuren wel heel mooi. Misschien zouden we eens moeten denken aan een album met ABBA-liedjes’.”