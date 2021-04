Na 70 jaar sluit tankstation: Brabantse broers Peter, Henk en Johan stoppen met pijn in het hart

De gebroeders Hamers hebben de knoop doorgehakt. Na 70 jaar gaat hun tankstation in Kaatsheuvel dicht. Met pijn in het hart. ,,We vinden het moeilijk. We hebben het gevoel dat we mensen in de steek laten, maar we kunnen hier straks niet met een rollator gaan lopen.”