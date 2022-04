Na de dood van Tim van den Boor: is er iets mis met de arrestatieteams ?

Vrouwen rukken op in onze gemeentera­den; in Deurne zijn mannen bijna in minderheid

Of je jouw aangepaste badkamer wel of niet vergoed krijgt? Of de school van je kinderen om de hoek open kan blijven, of toch niet? Jaar na jaar na jaar werden hierover knopen doorgehakt door (bijna) alleen maar mannen. Nu zijn de rollen om aan het draaien. Er zitten meer vrouwen in de gemeenteraad dan ooit.

