Na de dood van Tim van der Boor: is er iets mis met de arrestatieteams ?

Spelen in een musical is dé uitlaat­klep voor zingende gynaeco­loog Joep Kortekaas uit Helmond

HELMOND - Joep Kortekaas (36) begon anderhalf jaar geleden als gynaecoloog in het Elkerliek Ziekenhuis. In een heftige periode, midden in coronatijd. Het is dan fijn om er iets naast te hebben, ter ontspanning, stelt hij. Voor hem is dat zingen, dansen en spelen in een musical.

31 maart