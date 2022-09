Na de dood van zijn vrouw strijdt Wim van Dijk voor een betere euthanasiewet: ‘Ik laat niet meer los’

‘De liefde overstijgt de dood’, schreef Wim van Dijk in maart 2019 in de overlijdensadvertentie van zijn vrouw Tineke, met wie hij meer dan vijftig jaar was getrouwd. Die eeuwigdurende liefde én het verdriet over haar ‘onmenselijke dood’ geven de 77-jarige Bosschenaar de energie om te knokken voor een aangepaste euthanasiewetgeving. Het risico dat hij ervoor in de gevangenis belandt, neemt hij voor lief. ,,Ik heb het gevoel dat ik dit moet doen voor Tineke.”