Na de rode loper en de borrel, samen aan de slag: ‘De gemeente moet niet alles bij de burger neerleggen’

Topstuk van oom Karel blijkt nep bij Tussen Kunst en Kitsch: ‘Dan maar aan de muur’

BERGEN OP ZOOM - Honderden bezoekers met big shoppers of een boodschappentrolley melden zich bij het Markiezenhof in Bergen op Zoom. De tassen gevuld met kostbare kunstwerken of oude meuk. Dat is deze maandag de vraag bij de opnames voor het programma Tussen Kunst en Kitsch.

4 oktober