Na dertig jaar eindelijk geld voor renovatie opvolger Valkenhorst: een miljoen euro voor opknappen Safegroup Breda

Voedsel­bank Veghel viert feestje rond splinter­nieuw onderkomen, maar er zijn nog wel zorgen

VEGHEL - De vrijwilligers van de Voedselbank in Veghel zijn superblij met een hagelnieuw, ruim pand in Veghel, dat helemaal bij de tijd is. ,,We hadden echt een nieuw onderkomen nodig”, zegt voorzitter Jan Janssen. Toch zijn niet alle zorgen voorbij.