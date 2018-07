Na dodelijk ongeval blijft de vraag hangen: wat mag er wel en niet met zo'n quad?

DEN BOSCH - Ze hebben de schijn tegen. Want is een quad niet bij uitstek speelgoed voor volwassenen? Sites en reclamefolders prijzen ritjes met de Raptor of The Big Bear aan als uitdagend met de garantie dat de adrenaline door je lichaam stroomt. Maar wat als zo'n quad opduikt op de openbare weg?

Zondagavond op de A2 bij Den Bosch ging het mis: het voertuig sloeg om, de 31-jarige Bossche bestuurder verongelukte, de 27-jarige passagier uit Rosmalen raakte zwaar gewond. Het ongeval roept opnieuw vragen op over regels en risico’s.

Wat is een quad eigenlijk precies?

Dat is meteen een lastige vraag. Want er zijn nogal wat verschillende antwoorden mogelijk. Eigenlijk zijn er vijf soorten quads. De verwarring zit er vooral in dat het voertuig op verschillende manieren gekeurd kan zijn. Het kan gaan om een bromfiets; een driewielig motorvoertuig; een personenauto of een bedrijfsauto. Daarnaast moet de quad goedgekeurd zijn om te gebruiken op de openbare weg. Een telefoontje naar het ministerie van Infrastructuur maakt het nog lastiger. Wat blijkt: de quads zijn in de internationale wetgeving ingedeeld bij de ‘twee- en driewielers’ (EU verordening 168/2013). De ‘normale vierwielers’ (auto’s, bussen en vracht- en bestelauto’s) zijn internationaal ingedeeld bij de ‘vier of meerwielers’. Om puur praktische juridische redenen deelt ons land volgens een woordvoerder de quads dus ook in bij de ‘twee- en driewielers’ en is een quad juridisch een ‘driewielig motorvoertuig’, ook al heeft het dus 4 wielen.

Wie mag er op een quad rijden?

En weer zijn er veel verschillende antwoorden mogelijk. Als de quad gekeurd is als bromfiets gelden de regels die voor alle brommers gelden. De bestuurder moet minimaal 16 jaar zijn, een brommerrijbewijs hebben, een helm dragen en de quad moet een kenteken hebben. Is de quad geregistreerd als een driewielig motorvoertuig dan moet de bestuurder minimaal 18 jaar zijn en beschikken over een rijbewijs B en een helm dragen. Maar een quad kan ook gekeurd zijn als personen- of bedrijfsauto. In het eerste geval moet de bestuurder minimaal 18 zijn en een rijbewijs B hebben. Helm dragen is niet verplicht, goedgekeurde veiligheidsgordels wel. Als de quad een bedrijfsauto is dan mag ook een bestuurder met rijbewijs C achter het stuur kruipen. Een quad die als auto gekeurd is, een kenteken heeft en harder kan dan vijftig kilometer per uur mag op de autoweg. Een quad die harder kan dan zestig per uur mag ook op de snelweg.

Wat is het verschil tussen een quad en een trike?

De quad heeft vele verschijningsvormen, zoveel is nu duidelijk. Met de trike is het wat overzichtelijker. Het is een motor of brommer met twee wielen achter en een voor. Als het gaat om een brommer gelden de wettelijke regels voor brommers. Een helm is verplicht tenzij de trike veiligheidsgordels heeft. Om de trike als driewielige motor te mogen berijden moet de bestuurde sinds januari 2013 beschikken over een motorrijbewijs (A). Wie een rijbewijs B heeft (zeg maar autorijbewijs) dat afgegeven is voordat die nieuwe regels ingingen, mag ook op en trike kruipen.

Waar schuilt het gevaar van zo’n quad?