Na een 7-1, 5-1 en 8-2 nederlaag verrast Vitesse’08 in een uitwedstrijd: ‘Kijk hoe blij ze zijn’

Eerst gejuich, dan applaus. In het clubhuis van Hapse Boys vindt deze zondagmiddag een Genneps feestje plaats. Zo vieren twee net ge­douchte wisselspelers van ­Vitesse’08 de 0-2 van Malik Laskewitz tijdens de inhaalwedstrijd in de derde klasse D. Ook de oma, moeder, vriendin en zusjes van de doelpuntenmaker juichen achter het glas met uitzocht op het hoofdveld. ,,Kijk hoe blij ze zijn”, zegt een van hen. En dat is logisch: ­Vitesse heeft dit seizoen pas één wedstrijd gewonnen.