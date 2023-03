Na een vliegende start vorig jaar is het in Oosterhoutse stapcafés ‘niet meer rustig geworden’

Twee kilo hennep aangetrof­fen tijdens controles in Bergen op Zoom, twee verdachten aangehou­den

BERGEN OP ZOOM - Twee mannen zijn donderdag aangehouden vanwege een grote hoeveelheid hennep in hun auto. In totaal werd er ruim twee kilo aangetroffen en in beslag genomen. De verdachten sloegen op de vlucht. Eén van de mannen is niet meer gevonden.