Na mogelijk smog op vrijdag volgt plakkerige nacht, met kans op zeldzaam fenomeen

Na een hele warme vrijdag, volgt een plakkerige nacht. In de nacht van vrijdag op zaterdag zal de temperatuur vermoedelijk niet onder de 21 graden komen. Er is die nacht kans op het zeldzame fenomeen heatburst. Dan kan de temperatuur opeens snel stijgen, alsof er een föhn wordt aangezet.

Valwind

Een heatburst kun je krijgen in de avond of nacht na een tropische dag, legt Matthijs van der Linden van Weeronline uit. Aan de grond is het dan niet meer zo heet, maar de lucht iets hoger in de atmosfeer is dan nog erg warm en droog. Als daar een (onweers)bui bij komt, verdampt de regen in de droge lucht onder de bui. De lucht wordt zwaarder, gaat dalen en wordt snel warmer en droger. Er kan een valwind ontstaan, waardoor het plaatselijk ineens flink warmer kan worden.