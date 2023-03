Na polsbreuk en WK-goud wil Stadler zich nu ook bij HC Den Bosch bewijzen

Alexander Stadler kan zichzelf nog voor zijn kop slaan als hij terugdenkt aan eind september. Net nadat hij zijn eerste hoofdklasseduels achter de rug had, viel hij bij een lullig ongeluk van een deelscooter en brak zijn pols. Plots was onzeker of de Duitser de rest van het kalenderjaar nog in actie zou kunnen komen voor HC Den Bosch. En met een beetje pech stond zelfs het WK in India in januari op de tocht.

Stadler herstelde voorspoedig, blonk nog uit in de laatste wedstrijd die Den Bosch voor de winterstop speelde (uit bij Bloemendaal, 3-3) en speelde met de Duitse nationale ploeg in de Pro League. Zo groeide hij alsnog naar het niveau dat hij voor het WK wilde aantikken.

Voor dat toernooi waren de Duitse mannen een beetje een vraagteken. Hoewel de Duitsers altijd een kanshebber zijn, had de ploeg al jaren geen grote prijs meer gewonnen. Toch reisden Stadler en zijn teamgenoten met vertrouwen af naar India. ,,Het zit in de top van het mannenhockey zo dicht bij elkaar”, zegt Stadler. ,,Op de vorige grote toernooien viel het voor ons steeds net de verkeerde kant op, dan ging het in de laatste minuten mis of verloren we na shoot-outs. Met een beetje meer geluk hadden we dan wel prijzen gepakt.”

Geluk afdwingen

Het afdwingen van dat geluk was dan ook een groot thema in aanloop naar het WK. En dat bleek het ook tijdens het toernooi te zijn. Want in India ontsnapten de Duitse mannen een paar keer op wonderbaarlijke wijze, door in de laatste secondes te scoren. In de kwartfinale tegen Engeland en de eindstrijd met België, dwongen de Duitsers daardoor nog shoot-outs af. Maar opvallend genoeg speelde niet Stadler daarin de hoofdrol. Hij moest namelijk toezien hoe wisselkeeper Jean-Paul Danneberg alle aandacht naar zich toetrok.

,,Voor het WK hebben we gediscussieerd wat het beste plan voor shoot-outs zou zijn”, vertelt Stadler over de keuze voor de wissel. ,,Danneberg is 1,90 meter lang, heeft een enorme range en is heel explosief. Juist omdat het voorgaande toernooien altijd zo close was, zag de staf hierin een kans om de tegenstander te verrassen.”

Het plan pakte perfect uit, waardoor Danneberg - en dus niet Stadler - uitgroeide tot de Duitse shoot-out-held. ,,Heel eerlijk: ik heb er geen seconde bij stilgestaan dat ik de man had kunnen zijn”, zegt Stadler. ,,Je hebt net 60 minuten alles gegeven en de adrenaline giert door je lijf. Je denkt dan geen moment: waarom sta ik er niet in? Het enige wat je wil is dat jouw team doorgaat. De afspraken waren voor iedereen duidelijk en uiteindelijk doe je het ook met elkaar. Het WK was prachtig, ik ben blij met het niveau dat ik heb gehaald en gun Danneberg alles.”

Nu wil Stadler de goede lijn doortrekken bij Den Bosch, dat als nummer zeven van de Tulp Hoofdklasse morgen speelt tegen nummer drie Pinoké. De progressie die hij in aanloop naar de tweede seizoenshelft ziet, sterkt hem in de gedachte dat Den Bosch nog kan verrassen. ,,Het team is dichter bij elkaar gekomen. Al is er ook nog veel te verbeteren. Dat geldt ook voor mij persoonlijk.”

Want na de verstoorde eerste seizoenshelft wil Stadler zich nu echt laten zien. ,,Ik heb mijn beste spel nog niet gespeeld. Na het WK weet ik dat ik alleen maar harder moet werken om mezelf te bewijzen. Dat is niet erg. Het heeft me alleen maar een hongeriger gemaakt om te laten zien dat het geen toevalstreffer was.”