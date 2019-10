Na regen komt zonneschijn: temperatuur stijgt donderdag tot 20 graden

Maandag geen actieve zoektocht naar vermiste Sacco Tange uit Oosterhout

21 oktober OOSTERHOUT - De politie gaat maandag niet “actief” verder zoeken naar de 53-jarige Sacco Tange uit Oosterhout, die sinds een week wordt vermist. Maandag is er eerst overleg over wat er verder moet gebeuren en waar en hoe er verder gezocht moet worden, zei een woordvoerder. Mogelijk wordt een van de komende dagen met sonar naar hem gezocht in een kanaal of een meertje bij het natuurgebied bij Den Hout.