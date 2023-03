Na slecht nieuws over familielid stapt man (34) onder invloed in zijn bestelbus, valt in slaap en botst frontaal met Skoda

COLUMN Dwarskijker Met de trein naar Maastricht, het kán, maar vergt geduld

Ik hoop natuurlijk dat Wim Hillenaar snel een huis vindt in Maastricht. Het is toch anderhalf uur met de auto. Als er geen files zijn tenminste. En de twee tunnels in de A73 niet afgesloten zijn vanwege onderhoud. Hetgeen best vaak het geval is.