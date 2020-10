Na twee jaar klanten negeren krijgt malafide Brabantse webshop We Love Musthaves dwangsom

Nieuwsover­zicht | Twintig Brabanders overleden aan coronavi­rus - Verdachte opgepakt voor vermissing Celine (15)

29 oktober De afgelopen 24 uur zijn 20 meldingen gekomen van Brabanders die zijn overleden aan het coronavirus. Het RIVM meldt vandaag 10.280 nieuwe corona besmettingen, dat is inclusief een onbekend aantal gevallen dat gisteren niet bij de telling zat door ICT-problemen. Daarmee lijkt het aantal besmettingen iets lager dan enkele dagen geleden. En goed nieuws voor de ouders van de vermiste Celine (15) uit Berghem; het meisje werd woensdagavond in goede gezondheid gevonden in een woning in Den Haag. Eerder werd een Amber Alert uitgedaan voor Celine. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.