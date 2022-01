Na vlucht uit Iran jagen broers Armia en Arsham hun droom als dj na, vanuit de Waalwijkse polder

Nieuwsover­zicht | Tienduizen­den vleeskui­kens geruimd bij Brabants bedrijf - Spookslot in Efteling maakt plaats voor nieuwe attractie

Na de slaapapneu-sores verwacht Philips nog twee andere apparaten terug te moeten roepen. Het concern maakt nog niet bekend waar het om gaat. Ook is het vandaag precies een jaar geleden dat de rellen in Eindhoven uitbraken. Eigenaar van Coffeelab in het station blikt terug op die dag. De Efteling wil het Spookslot afbreken en daar zijn veel fans het niet mee eens. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

24 januari